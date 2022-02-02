В Ростове 17-летнего парня отправили под домашний арест за сбыт наркотиков в крупном размере

В Ростове 17-летнего парня отправили под домашний арест за сбыт наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице по домашний арест отправили 17-летнего местного жителя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что 20 января парень рядом с жилым домом на улице Лесной пытался сбыть наркотики. Прямо на месте преступления он и был задержан сотрудниками полиции. При обыске у него обнаружили 90 пакетиков с наркотическим средством общей массой более 84 грамм.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тесте сообщения.

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Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети.