Ростовский журналист Игорь Хорошилов получил 300 часов исправительных работ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовскому журналисту Игорю Хорошилову назначили наказание в виде 300 часов исправительных работ. Об этом он сам сообщили в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

- Отвалился признак приобретения. Прокурор запросил 400 часов общественных работ. Судья назначил 300 часов. Значит, я еще не написал то, за что меня можно сажать. Будем работать еще лучше, чтобы оправдать доверие органов... - написал Хорошилов.

Напомним, что журналист был арестован за повторное нарушение, связанное с публикацией изображения запрещенного в нашей стране фонда. Игорь Хорошилов уверял, что к нему не допускали адвоката.

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