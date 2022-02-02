Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 февраля 2022 16:00

Журналист Игорь Хорошилов получил 300 часов исправительных работ

Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ростовский журналист Игорь Хорошилов получил 300 часов исправительных работ

Ростовский журналист Игорь Хорошилов получил 300 часов исправительных работ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовскому журналисту Игорю Хорошилову назначили наказание в виде 300 часов исправительных работ. Об этом он сам сообщили в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

- Отвалился признак приобретения. Прокурор запросил 400 часов общественных работ. Судья назначил 300 часов. Значит, я еще не написал то, за что меня можно сажать. Будем работать еще лучше, чтобы оправдать доверие органов... - написал Хорошилов.

Напомним, что журналист был арестован за повторное нарушение, связанное с публикацией изображения запрещенного в нашей стране фонда. Игорь Хорошилов уверял, что к нему не допускали адвоката.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд отказался отпустить из-под стражи журналиста Игоря Хорошилова.

Его подозревают в экстремизме.

0