В Ростове журналиста Игоря Хорошилова арестовали еще на 10 суток

В первый раз Игорь Хорошилов попал под внимание правоохранителей в начале сентября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове суд арестовал редактора издания «Голос» Игоря Хорошилова еще на 10 суток. Журналиста задержали за повторное нарушение, связанное с публикацией изображения запрещенного в нашей стране фонда. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как уточнили в инстанции, в первый раз Игорь Хорошилов попал под внимание правоохранителей 8 сентября. После этого редактора отправили под арест на срок c 10 по 20 сентября, именно в этот период он успел разместить в Facebook новый пост с запрещенной информацией. Теперь подозреваемого должны выпустить из-под надзора только в конце месяца.

Ранее в донской столице по похожему делу задержали журналистку Беллу Насибян. Предварительно известно, что она якобы захватила на видео нежелательный плакат, а потом опубликовала ролик в Instagram.

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