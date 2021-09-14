Суд отказался отпустить из-под стражи журналиста Игоря Хорошилова

В Ростове Игоря Хорошилова оставили под стражей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице Ростовский областной суд принял решение не выпускать из-под стражи арестованного за публикацию в соцсети местного журналиста Игоря Хорошилова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В минувшую пятницу журналист был задержан, и Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону принял решение заключить его под стражу на десять суток. Хорошилов является главным редактором издания «Голос». Его заподозрили в пропаганде экстремистской символики.
Теперь во второй инстанции решение об аресте было оставлено без изменения. Сам Хорошилов заявляет, что никаких публикаций он не делал и свою вину полностью отрицает.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове задержали журналиста Игоря Хорошилова.
Об этом стало известно сегодня, 10 сентября.