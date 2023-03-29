В Шахтах мужчина ударил щенка о забор из-за того, что тот помешал его собаке

Казалось, что животные должны делать людей добрее. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Казалось, что животные должны делать людей добрее. А те – оберегать и защищать четверолапых друзей от всех невзгод и напастей. Но иногда опека над своим пушистым членом семьи переходит все границы.

Такой случай произошел на днях в городе Шахты. Как рассказали волонтеры, мужчина посчитал, что его большого породистого пса задел беззащитный щенок дворняжки. По словам зоозащитников, рассвирепев, дончанин набросился на малютку и жестоко избил до полусмерти.

СХВАТИЛ ЗА ЛАПЫ И О ЗАБОР

- Обо всех этих ужасах мне рассказала одна женщина, которая стала очевидцем зверства, - говорит волонтер Ольга Мосиюк.

Изначально пушистую, очаровательную и маленькую девочку подобрали местные жители. Забрали ее к себе, чтобы отмыть, накормить и найти щенку хозяев. Но сделать доброе дело им помешал сосед. По непонятной причине он взял малютку за задние лапы и ударил об забор. Удар был такой силы, что у маленькой собаки оказался выбит глаз.

За жизнь крохи сейчас борются ветеринары. Фото: Реабилитационный Центр Бездомных живот г. Шахты.

- Что им двигало в этот момент, не понятно. Ведь у самого большой породистый пес, - недоумевает волонтер. - Видимо, щенок не так посмотрел на его собаку, и тот решил поиздеваться. Тем более, что кроха просто напросто дворняжка.

«ОНА ПРОСТО ДИКАЯ»

Узнав о случившемся, Ольга Мосиюк сразу же приехала на место, что забрать животное к себе. Но все оказалось не так просто. Сначала люди, которые приютили щенка, отказались показывать собаку. Объясняя это тем, что она просто дикая и прячется от людей. А про то, что у щенка выбит глаз, женщина до последнего отрицала. И говорила, что это небольшое воспаление, которая она сама вылечит, капая специальные капли. Но настойчивость волонтера взяла верх, и дончанка отдала ей избитое животное.

- Когда привезли щенка в больницу, ветеринар был в шоке. У него чуть не задергался глаз от увиденного, - продолжает собеседница. - Левый глаз у собаки не просто был выбит, а уже загноился. Сейчас щенку предстоит операция по его удалению и длительная реабилитация.

После этого волонтеры будут искать малышке новых, а главное - ответственных и любящих хозяев.

- А люди, которые сообщили мне о случившемся, отказались писать заявление в полицию на того мужчину. Говорят, что это связано с личными обстоятельствами, - заключила Ольга.

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