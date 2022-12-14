"Мечтам - сбываться!": Под Новый год пенсионеру подарили путевку на море, которое он никогда не видел вживую

Волонтеры помогли дедушке из дома престарелых съездить на море. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предновогодняя пора — время чудес и исполнения желаний. В Ростове волонтеры помогли дедушке из дома престарелых, который никогда не был на море, отдохнуть в Сочи. И это далеко не единственный пример того, как ростовские добровольцы помогают старикам воплощать их заветные мечты.

О том, что под Новый год ростовчане становятся настоящими волшебниками и приходят на помощь пожилым людям по доброй воле, а также о том, как каждый из нас может оказать поддержку одиноким пенсионерам, рассказали волонтеры.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Сейчас странно представить, что кто-то однажды не плавал в море, не смотрел на красивые закаты... Однако и такие люди в Ростовской области, оказывается, есть. Один из них живет в доме для престарелых в Егорлыкском районе. И исполнить заветное желание ему помогли волонтеры из Ростовской области.

- Была у одного нашего подопечного мечта — съездить на море, - рассказала "КП-Ростов-на-Дону" директор фонда "Старость в радость" Марина Ростова. - Волонтеры скинулись деньгами и оплатили поездку.

Всю неделю дедушка вместе с сопровождающим жил в отеле на Имеретинском курорте. Оказалось, что за время пребывания в доме престарелых пенсионер смог освоить соцсети, а потому отблагодарил своих дарителей постами в интернете.

- После отдыха дедушка был очень счастлив: столько фотографий у него теперь в социальных сетях! - вспоминает собеседница.

Перед Новым годом волонтеры отправятся с подарками в дома престарелых. Фото: Фото: АНО "Старость в радость".

ХОТЕЛИ ОТПРАВИТЬ БАБУШКУ В ПАРИЖ

Марина говорит, что похожая мечта есть у дончанки из Белокалитвинского дома престарелых.

Когда она участвовала в конкурсе к 8 Марта, у нее была постановка во французском стиле и стихи, - смеется доброволец. - Когда она участвовала в конкурсе к 8 Марта, у нее была постановка во французском стиле и стихи. Тогда она сказала, что всю жизнь мечтала попасть в Париж. И у нас появилась идея «Почему бы и нет? А давайте!».

Но реализовать задумку помешали ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции и западными санкциями. Так что Париж пришлось отложить. Но мечта у бабушки остается. Может, и она тоже когда-нибудь сбудется.

Бабушка из Таганрога мечтает о новом телефоне для связи с родственниками. Фото: АНО "Старость в радость".

"ЛИНИЯ ЖИЗНИ, КОТОРАЯ НЕ ДОЛЖНА ПРЕРЫВАТЬСЯ"

А в одном из домов престарелых в Таганроге бабушка попросила помочь ей с мобильным телефоном — поскольку родные ее находятся в Донбассе, а старый кнопочный телефон почти вышел из строя.

- На ремонт моего старенького телефона уходит много денег, - написала в письме Деду Морозу Раиса Федоровна. - Кредит уже не дадут, так как мне 78 лет. Но для меня мобильный телефон - это не роскошь, а необходимость. Мои родственники живут в городе Макеевка (ДНР), и я за них очень волнуюсь. Если этого общения не будет, я не перенесу.

И донские волонтеры снова решили помочь. Собрали необходимые 12 тысяч рублей.

- Женщина, во-первых, переживает, что сын и внук участвуют в СВО, - отмечает волонтер. - Созваниваются родственники только раз в неделю. И для нее этот телефон — как линия жизни, которая не должна прерываться.

Вручать подарок пенсионерке планируют уже 20 декабря. А пока Деды Морозы готовят мешки с подарками.

Подопечный дома престарелых получил отремонтированный компьютер. Фото: АНО "Старость в радость".

ПОЧИНИЛИ КОМПЬЮТЕР

Слабовидящему и почти не разговаривающему дончанину-инвалиду с другого дома престарелых волонтеры помогли с ремонтом компьютера, в котором тот делал видеоролики.

- Но имеющийся компьютер не тянул мощные видеопрограммы, а видеокарта была старенькой, - пояснила специалист.

Ростовчане нашли компьютерного мастера, который провел аудит и произвел апгрейд компьютера. Работы и запчасти обошлись в 20 тысяч рублей.

Подарок по елочку дончанину уже вручили, а в благодарность мужчина написал много добрых слов в адрес своих помощников.

ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗДРАВИТЬ И САМИМ

Кстати, перед Новым годом, 25 декабря, волонтеры собираются отправиться в подарками в дома престарелых в Целинский район, где посетят стариков в поселках Михайловка, Целина и Малая Роща. А 8 января пройдет поздравление пенсионеров в Новом Егорлыке, Сальске и станице Мечетинской.

Волонтеры принимают для стариков теплые новогодние носки или тапочки, ароматный чай, конфеты, новогодние открытки или календари на 2023 год. Также не откажутся от мандаринов и лимонов, с которыми старики обожают пить горячий чай. Можно перечислить и денежные средства.

Любой желающий может принести подарки, зарегистрироваться и отправиться в благотворительную поездку вместе с другими волонтерами. Либо же можно просто принести в одну из трех точек в Ростове: в гастрокафе на проспекте Соколова, 45; в офис завода в переулке Автомобильном, 32а, офис 2 и в помещение на улице Оганова,1 офис 2.

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