Бесплатный проезд, льготы, газификация: как прошло заседание донского парламента

На очередном заседании ЗС парламентарии приняли важные поправки в региоанальном законодательстве. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Депутаты рассмотрели 38 вопросов. Рассказываем о самом важном.

БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Итак, в окончательной редакции утвердили областной бюджет. В итоговый текст вошла 51 поправка на общую сумму больше шести млрд рублей, что на 20 % больше, чем в прошлом году.

– Это депутатские поправки, которые связаны с выделением дополнительного финансирования на ремонт, реконструкцию объектов образования, здравоохранения, социальной инфраструктуры, а также на дорожное строительство, – отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Большую часть бюджета традиционно занимают расходы на социальную сферу. К уже действующим мерам федеральной поддержки добавили новые направления: массовое обследование новорожденных; создание школ креативных индустрий; приобретение спортивного оборудования для спортшкол и создание объектов инфраструктуры массового спорта; оснащение музеев и театров.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ ПОСТОЯТ НА ДОНУ

В бюджете на ближайшие три года также заложена реализация крупнейших для региона проектов, таких, как строительство дороги «Западная хорда» и строительство «Северного радиуса» в составе Ростовского транспортного кольца.

Также предусмотрено бюджетом строительство крупных соцобъектов.

Среди тех, которые возведут уже в 2023 году, – Областной детский хирургический центр инновационных технологий; школы в Ростове-на-Дону (во 2-м мкр. «Темерник» и в жилом районе «Левенцовский»), а также в Батайске и Азове; канализационный коллектор № 62 в Ростове-на-Дону.

Кроме этого, капитально отремонтируют 56 объектов здравоохранения, 50 объектов в сфере культуры, 47 объектов образования, 6 объектов спорта, 3 объекта ЖКХ и 34 дороги.

– Очевидно, что в нынешних условиях бюджетная политика должна решать одновременно несколько задач – гарантировать исполнение всех социальных гарантий для граждан и сохранять динамику достижения национальных и региональных целей развития. Областной бюджет 2023-2025 этим критериям полностью соответствует, – заключил спикер донского парламента.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ И ВЫПЛАТЫ БЕРЕМЕННЫМ

Отдельный блок вопросов касался законодательства, регламентирующего социальную поддержку.

Теперь для малоимущих семей с детьми и беременных женщин вводятся единые федеральные пособия. Депутаты утвердили областной закон о ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Он регулирует процедурные моменты в связи с выплатой нового федерального единого пособия, которое с 1 января следующего года будет предоставляться нуждающимся в поддержке беременным женщинам и людям, имеющим детей в возрасте до 17 лет. Пособие заменит собой те выплаты, которые ранее выплачивались на детей от 0 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет.

Право на него возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека, установленную в регионе.

– Таким образом, жители Ростовской области, у которых есть дети, и чьи доходы невысоки, получат значительно более вариативный набор государственной поддержки, чем он был ранее. Очевидно, что в 2023 году произойдет этот переход от старой модели назначения пособий к единому пособию. Те, кто в 2022-м году получал пособия, они сохранятся, и будут их получать за счет средств областного бюджета и через органы соцзащиты. Для тех, у кого право на эти пособия возникнет в 2023 году, будут это делать уже через вновь образованный фонд пенсионного и социального страхования. Но в любом случае, вся необходимая информационная, разъяснительная помощь каждой семье по их обращению будет оказана, – пояснил Александр Ищенко.

В ДВА РАЗА УВЕЛИЧЕНА КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Напомним, на Дону продолжается газификация. Теперь максимальный размер компенсации расходов за газификацию увеличен в два раза, также расширен список получателей льготы.

– В прошлом году мы приняли изменения в действующий областной закон, которые увеличивают предельную сумму компенсации за подключение газа и установку газового оборудования в доме с 20 до 50 тысяч рублей. Льготой этой пользуются малоимущие многодетные семьи, пожилые граждане, ветераны и др. Но за это время выросла и цена подключения, и стоимость оборудования. Поэтому новый закон увеличивает максимальный размер денежной компенсации – до 100 тысяч рублей. Причем теперь будут компенсироваться все понесенные затраты, а не 50 процентов, как это было ранее, – рассказал о нововведениях спикер донского ЗС.

Расширяется и перечень категорий граждан, которые могут получить эту повышенную компенсацию. Теперь это также инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий и вдовы погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий.

В эту категорию включены также еще семьи или одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых не превышает полуторную величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения.

ЛЬГОТЫ НА ПРОЕЗД

Региональные льготники смогут теперь выбирать бесплатный проезд вместо ежемесячной денежной выплаты

Депутаты донского парламента приняли закон, который напрямую касается тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, федеральных ветеранов труда и ветеранов труда Ростовской области.

Напомним, с 1 апреля этого года для них натуральная льгота в виде бесплатного проезда в общественном транспорте была монетизирована, т.е. заменена на ежемесячную денежную выплату в размере 1 тысяча рублей. Теперь же, с мая следующего года, люди при желании смогут снова пользоваться бесплатным проездом.

– Решение о замене натуральной льготы по проезду в общественном транспорте на денежную компенсацию принималось в феврале с определенной тревогой. По факту после принятия этого закона мы получили разную реакцию людей. Большинство получателей этой выплаты оказались довольны тем, что у них появилась возможность иметь выплату в реальном денежном выражении взамен права на бесплатный проезд, которым они в силу разных причин почти не пользовались. Но немало жителей Ростовской области, особенно в крупных городах, посчитали, что такое решение нарушает их право пользоваться общественным транспортом в том же объеме, в котором они пользовались ранее, – рассказал Александр Ищенко.

Теперь же жители региона смогут сами выбирать формат получения льготы – либо в денежном выражении, либо пользоваться бесплатным проездом практически на прежних условиях.

- Автотранспортные предприятия при этом будут получать возмещение за проезд фактически перевезенных льготников, – подчеркнул спикер донского парламента.

К слову, к маю следующего года на территории всей Ростовской области будет внедрена безналичная система оплаты проезда.

Чтобы выбрать бесплатный проезд вместо компенсации, региональный льготник должен будет с 9 января следующего года до 20 февраля обратиться в органы соцзащиты по месту жительства или в МФЦ.

При этом льготникам, которые откажутся от денежной комиссии, выдадут специальные электронной карты для оплаты проезда, которой и будет оплачивать проезд за счет средств бюджета. Данные карты нужно забрать по месту обращения до 1 мая. Начиная с 1 мая 2023 года правом бесплатного проезда можно будет уже пользоваться.

Также на заседании спикер ЗС коротко подвел итоги уходящего года, назвав его «самым продуктивным в истории Законодательного Собрания по реализации инициатив на федеральном уровне».

Так, за первый год нового созыва Госдумы 21 предложение донского парламента уже полностью или частично реализовано в федеральном законодательстве.

- Практически все эти решения состоялись в текущем году. 35 наших предложений находятся на рассмотрении. Полагаем, что по большинству из них тоже будут приняты положительные решения, - подытожил Александр Ищенко.

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