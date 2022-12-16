В Ростовской области учатся почти 7 тысяч ребят из Донбасса

Первый замгубернатора ответил на вопросы читателей и подвел итоги года. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Этот год был объявлен Президентом РФ годом культурного наследия народов нашей страны. О его предварительных итогах, а также о том, чем порадуют донские театры накануне Нового года и в дни праздников, в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» поговорили с первым заместитель губернатора Ростовской области Игорем Гуськовым.

Кроме того, узнали о промежуточных результатах нацпроекта «Образование», продолжатся ли патриотические уроки в 2023-м в донских школах, и какую помощь регион оказывал вынужденным переселенцам.

О ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ

- Игорь Александрович, 2022 год был непростой для всех нас. Хотелось бы и разговор начать не с простых тем. Ростовская область первой приняла поток вынужденных переселенцев.

Губернатор говорил о том, что донской край будет наращивать взаимодействие с ДНР и ЛНР в различных сферах. Предполагает ли это сотрудничество интеграцию в культурной сфере и в сфере образования?

- Безусловно, наращивание взаимодействия с новыми регионами происходит и в сфере образования, и в сфере культуры. В рамках оказания методической поддержки минобразованием Ростовской области на базе Ростовского института повышения квалификации и переподготовки работников образования проведены мероприятия для сотрудников дошкольных образовательных организаций ЛНР и ДНР. Организовано регулярное предоставление методической литературы, в том числе электронных ресурсов педагогам этих республик.

Также в Ростовской области проведен Всероссийский форум «Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Ростов-на-Дону», который принял более тысячи участников со всей России, ДНР и ЛНР. Отдельная секция была посвящена системе дошкольного образования Донецкой и Луганской Народных Республик.

Детей зачисляют в школы по мере обращения. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Когда только началась эвакуация, правительство региона заявляло, что все дети из Донбасса могут рассчитывать на обучение в донских школах. Сколько сегодня их за партами школ региона?

- Стоит признать, что при эвакуации зачастую дети приезжали в Ростовскую область без документов об образовании, и нами была налажена оперативная работа по восстановлению аттестатов или переаттестации ребят с возможностью получить документ об основном общем образовании на базе школ Ростовской области. Отмечу, что этот процесс, пусть и не так массово, но продолжается и сейчас.

Двери любой образовательной организации нашей области открыты перед ребятами из ДНР и ЛНР. С февраля 2022 года система образования активно оказывает поддержку гражданам, прибывающим из ДНР, ЛНР и иных присоединившихся территорий.

Сегодня в детские сады Ростовской области зачислено более 1 тысячи детей, в школы – более 5,3 тысячи обучающихся, свыше 500 студентов. Прием в образовательные организации осуществляется по мере поступления обращений граждан данной категории.

То же касается и студентов профессиональных образовательных организаций. При поступлении в вузы для студентов выделялись квоты, поступление в областные колледжи осуществлялось в эту приемную кампанию на общедоступной основе. Из 511 ребят, которые сейчас обучаются в областных колледжах, 375 – это студенты первого курса.

Сегодня в детские сады Ростовской области зачислено более тысячи детей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, наши профессиональные образовательные организации в рамках взаимодействия с учреждениями новых регионов заключают договоры о стажировках для преподавателей и мастеров производственного обучения. К примеру, в августе совместно с Министерством просвещения РФ 25 педагогов из бывших приграничных территорий проходили стажировку на базе наших передовых колледжей

- А что касается культурной отрасли?

- Работа по сотрудничеству с регионами Донбасса учреждениями культуры Ростовской области ведется уже давно. Таганрогским государственным литературным и историко-архитектурным музеем-заповедником и музеями города Донецка ДНР в начале текущего года подписаны соглашения о сотрудничестве: Художественный музей «Арт-Донбасс» и Донецкий республиканский краеведческий музей, что положило начало плодотворной работе. Реализованы совместные выставочные проекты: «Сквозь года, о доблести и славе», «Листая фронтовые письма», «Стрелковое оружие XX века».

В сентябре их руководители приняли участие в масштабных проектах Министерства культуры России и Дона «Петровская Ассамблея в Троицке на Таган-Роге» и «Музейные маршруты России».

В музейном комплексе «Самбекские высоты» экспонировались выставки «Небо выбрало нас», рассказывающая о боевых подвигах летчиков-донбассовцев, и «Фотокорреспондент Победы» Донецкого республиканского краеведческого музея.

В музейном комплексе «Самбекские высоты» экспонировались выставки «Небо выбрало нас». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также между Донецким республиканским краеведческим музеем и Аксайским военно-историческим музеем подписан договор о взаимном сотрудничестве. Сейчас в Аксайском музее экспонируется передвижная планшетная выставка Донецкого музея «Стрелковое оружие XX столетия». Формируется план совместных проектов с учреждениями культуры на 2023 год.

- Оказывается ли помощь творческим коллективам из ЛНР и ДНР?

- Конечно. Ростовская область стала первым регионом России, который принял масштабные гастроли коллективов из Донецкой Народной Республики (ДНР), в числе которых - заслуженный государственный академический ансамбль песни и танца «Донбасс», Донецкий республиканский академический молодежный театр, академический театр оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко.

В октябре в Ростове и Новочеркасске прошли гастроли Молодежного оркестра народных инструментов Донецкой государственной академической филармонии, а в ноябре Ростовскую область посетил Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр.

Выручка от гастрольной деятельности направлялась указанным коллективам. Кроме того, при содействии минкультуры области организовано приобретение сценической обуви для балетной труппы Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна.

Ростовская область стала первым регионом России, который принял масштабные гастроли коллективов из Донецкой Народной Республики. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ КУЛЬТУРНЫЙ ГОД

- Этот год был объявлен Президентом РФ годом культурного наследия народов нашей страны. Мы уже можем подвести предварительные итоги? Каким стал год культурного наследия в Ростовской области?

- В первую очередь, уходящий год – это год, когда мы вернулись к очному формату проведения мероприятий после 2-х лет пандемии. Все мы соскучились по живому общению со зрителем, по полным залам и площадям.

Помимо того, что 2022 год определен указом Президента нашей страны Годом культурного наследия народов России, это год празднования 350-летия Петра I, год 85-летнего юбилея Ростовской области. Все эти мероприятия тесно связаны между собой, так как Ростовская область многонациональна, в ней проживают представители 150 национальностей.

В Ростовской области проведено 238 событий, в том числе 53 регионального значения и 185 муниципального. В течение года были фестивали, выставки, спектакли, мастер-классы, дискуссионные площадки, творческие лаборатории.

- Какие, например?

- Значимыми стали как традиционные ежегодные фестивали: «Шолоховская весна», «Калининское лето», «Нет вольнее Дона Тихого», «Народов Дона дружная семья», так и непосредственно приуроченные к Году культурного наследия народов России.

Фестиваль «Шолоховская весна» в мае привлекает тысячи туристов.

В июле в рамках общероссийской акции «Единый день фольклора» в станице Старочеркасской, на территории нового парка и в исторических местах станицы, проведен фестиваль, который включил в себя большой казачий хоровод, в нем приняли участие более 600 человек, исполнение сводным казачьим хором старинных казачьих песен, мастер-классы донских ремесленников.

Впервые проведен и Межрегиональный фестиваль народного творчества «Юг России. Сила традиций», который состоялся в городе Азове. В нем приняли участие девять коллективов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

26 самодеятельных коллективов области стали участниками в международных, всероссийских и межрегиональных фестивалях народного творчества.

Донские мастера приняли участие и во Всероссийской акции «Вышитая карта России» - лучшими мастерами декоративно-прикладного искусства вышивались карты регионов страны. Карту Ростовской области вышили мастера из Целинского района Марина Скворцова и Наталья Вербенко.

- А как Вы считаете, какое событие, посвященное 350-летию Петра I, останется в памяти, как самое яркое?

- Празднование юбилейной даты со дня рождения великого императора имеет особое значение для Ростовской области, так как первые крупные победы Петра I, ставшие достойным началом реализации долговременных стратегических планов, состоялись на донской земле.

Регион отметил 350-летие со дня рождения императора Петра I сразу несколькими масштабными мероприятиями. Фото: правительство Ростовской области

Регион долго готовился к этой дате, бюджетом предусмотрены средства на реализацию мероприятий федерального масштаба. Все они проведены на достойном уровне.

Мне кажется, что запомнится каждое из них, но «День Петра I», 9 июня, в станице Старочеркасской был особенным. Состоялось торжественное мероприятие, посвященное 350-летию со дня рождения Императора, которое завершилось гала-концертом и фестивалем фейерверков «Первый салют Петра I». Уверен, событие запомнилось не только мне, но и еще 11 тысячам гостей, которые посетили этот праздник.

О ТЕАТРЕ ГОРЬКОГО И ПУШКИНСКОЙ КАРТЕ

- Наше достояние - театр Горького - переживает реконструкцию…

- В настоящее время в здании ведутся ремонтно-реставрационные работы, обновляется материально-техническая база. Только в 2022 году из средств федерального бюджета выделено почти 269 млн рублей, из областного – 212,2 млн рублей. Уже удалось отремонтировать фасад, ступени и трибуны театра, закулисные части, несущие конструкции. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. Завершить ремонтные работы планируется в конце декабря нынешнего года.

В 2023 году в театре также предусмотрена модернизация сценического комплекса за счет средств областного бюджета (471,7 млн рублей). Будут обновлены системы видеопроекции, постановочного освещения, студия звукозаписи и многое другое.

При этом, несмотря на проведение масштабных ремонтных работ, театр не останавливает свою деятельность и продолжает активно развиваться. Сегодня он реализует крупные проекты, создает новые постановки, выезжает с гастролями по области и стране. К примеру, в 2022 году театр вновь провел на своей площадке VII Всероссийский театральный фестиваль «Русская комедия», для участия в нем приехали коллективы 15 театров из 12 городов России. Главным гостем фестиваля стал Московский академический театр им. Вл. Маяковского.

- Федеральный проект «Пушкинская карта» насколько популярен на Дону?

- Программа «Пушкинская карта» инициирована Президентом в сентябре прошлого года, а ее главным координатором является Минкультуры России. С момента запуска программы Ростовская область активно включилась в работу. К «Пушкинской карте» подключились все государственные учреждения культуры, афиша мероприятий постоянно пополняется, предлагаются для посещения новые интересные события.

За два последних месяца 71 тысяча молодых дончан присоединились к проекту "Пушкинская карта". Фото: Алексей БУЛАТОВ

По состоянию на начало декабря к программе подключено 217 176 человек, что составляет 59,5 % от всей молодежи области. И по итогам ноября Ростовская область вошла в число регионов-лидеров среди всех субъектов России по продажам билетов по «Пушкинской карте».

О НАЦПРОЕКТЕ

- В 2024 году заканчивается реализация национального проекта «Образование». Какие цели уже достигнуты и что еще предстоит сделать?

- В Ростовской области в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» реализуются шесть региональных проектов. Всего в 2022 году в рамках реализации нацпроекта «Образование» по направлениям оснащения оборудованием и ремонта спортивных залов создано 506 объектов.

Открыты в 2022 году «Точки роста» на базе 251 сельской школы, таким образом, всего их - 546. Они оснащены новейшим компьютерным и интерактивным оборудованием, в том числе цифровыми лабораториями для изучения физики, химии, биологии и экологии, оборудованием для изучения основ робототехники, механики, мехатроники, освоения основ программирования, реализации программ дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей. Еще 154 сельские школы получат такое оборудование.

Кроме этого, 230 школ и организаций СПО оснащены в этом году компьютерным и интерактивным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды. С 2020 года оснащены таким оборудованием всего 517 образовательных организаций. В последующие два года еще 92 организации получат аналогичное оснащение.

В Ростовской области открыты и функционируют два центра цифрового образования детей «IT-куб»: на базе Дворца творчества детей и молодежи и на базе лицея № 24 г. Волгодонска. Школьники получили возможность обучаться по дополнительным образовательным программам, проводить мероприятия по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомиться с технологиями искусственного интеллекта. В 2023 году планируется создание семи центров цифрового образования «IT-куб», в 2024 году – трех.

О науке просто детям рассказывают сразу в нескольких новых проектах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С сентября 2021 года функционирует детский технопарк «Кванториум», созданный на базе средней школы №5 г. Волгодонска с целью развития у обучающихся современных компетенций и навыков, в том числе естественно-научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и креативного мышления. В 2024 году запланировано создание еще 3-х школьных кванториумов.

- Важное направление нацпроекта - это обновление материально-технической базы, в том числе и коррекционных школ...

- Совершенно верно. И в целях поддержки образования для детей с особыми потребностями здоровья на сегодня оснащены 17 коррекционных школ. В 2023-2024 годах добавятся еще 5 организаций, в которые будет поставлено современное оборудование. А к концу 2024 года в 100% коррекционных школ будет обновлена материально-техническая база.

Помимо этого, на базе организаций СПО созданы 36 мастерских, оснащенных современной материально-технической базой индивидуально, в соответствии с выбранным профилем. Они позволяют создать в образовательных организациях условия, максимально приближенные к реальному производству, а в некоторых моментах и превосходят его.

Также в период с 2019 по 2022 год в 38 сельских школах созданы условия для занятий физической культурой и спортом – проведены капитальные ремонты спортивных залов. Также благодаря федеральной поддержке в 2023-2024 годах будут отремонтированы спортивные залы еще 10 школ.

- А что уже построено и что предстоит?

- С начала реализации национального проекта «Образование» с привлечением средств федерального бюджета в Ростовской области построено 5 школ более чем на 4 тысячи мест в городах Ростове-на-Дону, Таганроге, Донецке, Шахтах и Октябрьском районе.

К следующему году во всех школах области будут работать спортивные клубы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, привлечены средства федерального бюджета в сумме 7,5 миллиардов рублей на строительство еще 9 школ более чем на 10 тыс. мест. Это четыре школы в г. Ростове-на-Дону – в мкр. «Левенцовский», районе Ростовского моря, мкр. «ЮФУ», две школы в г. Азове, по одной школе в г. Батайске, г. Волгодонске и Каменском районе. Завершить строительство данных школ планируется в 2023-2024 годах.

Но главное - это, конечно, специалисты. С 2020 года обеспечено 103 единовременные компенсационные выплаты учителям, переехавшим в отдаленные сельские территории. В последующие 2 года запланирована такая поддержка еще для 38 учителей.

ОБ УЧЕНИКАХ И ПАТРИОТИЗМЕ

- В этом году в школьном образовании был сделан особый упор на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Можете озвучить промежуточные итоги?

- Патриотическому воспитанию в образовании мы всегда уделяли особое внимание. В этом году число мероприятий патриотической направленности, классных часов, Уроков мужества, встреч с ветеранами значительно увеличилось.

Мы ввели традицию каждую учебную неделю начинать с церемонии поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна РФ, а также с урока «Разговоры о важном», главными темами которого является, как раз, формирование духовно-нравственных ценностей и патриотизма.

Во всех школах с 1 сентября появились советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями.

В этом году число мероприятий патриотической направленности значительно увеличилось. Фото: правительство Ростовской области

Начали свою работу учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»: один – круглогодичного действия на базе Неклиновской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Четвертой Краснознаменной Воздушной Армии и шесть муниципальных – с дневным пребыванием в городах Батайск, Волгодонск, Новошахтинск, Новочеркасск, Таганрог, Шахты.

Мы видим результаты работы, и в наступающем году акцент на патриотическое воспитание будет сохранен.

- В последние годы много нового появилось и в системе дополнительного образования в Ростовской области. Каких еще нововведений ждать дончанам?

- Да, действительно в последние годы благодаря участию Ростовской области в национальном проекте «Образование» региональная экосистема дополнительного образования пополнилась новыми образовательными пространствами: технопарками «Кванториум», центрами цифрового образования «IT-куб», центрами образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и центром развития современных компетенций детей и педагогов «Дом научной коллаборации».

Для формирования здорового спортивного образа жизни школьников в 900 школах области начали работать школьные спортивные клубы. К концу 2023 года такие клубы будут созданы во всех школах области.

Для выявления и развития талантов и одаренностей в каждом ребенке, вовлечения детей в художественную деятельность в школах создаются школьные театры. На сегодняшний день в школах функционируют 490 театров, в которых занимаются около 16 тысяч обучающихся.

В школах функционируют 490 театров, в которых занимаются около 16 тысяч ребят. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого, создаются условия для вовлечения детей в создание искусственно-технических и виртуальных объектов, построенных по законам природы, в приобретении навыков в области обработки материалов, электротехники и электроники, освоения языков программирования, робототехники.

Одно из новых направлений – это проведение инженерных каникул для донских школьников в технопарке «Кванториум». Ребята изучают основы 3D-печати и моделирования, создание 3D графики в Blender, технологию пайки, нестандартную электрогенерацию, сборку игрового проекта, флористику, основы предметной фотосъемки и многое другое.

- Игорь Александрович, приближаются праздники. Какое из культурных событий новогодних праздников вы бы посетили сами, не по работе?

- В текущем году учреждениями культуры подготовлена насыщенная афиша новогодних и рождественских мероприятий для зрителей всех категорий и возрастов. Жителей области ждут мюзиклы, спектакли, концертные программы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также детские сказки для самых маленьких зрителей.

В музыкальном театре пройдут спектакль «Красная Шапочка и Серый волк», мюзикл «Питер Пэн», концерт «Мелодии новогодней ночи», балет «Щелкунчик». По доброй традиции состоятся Губернаторские благотворительные Новогодняя елка 27 декабря и Рождественская елка 9 января.

Театр Горького покажет новогоднее шоу «Фабрика чудес» и музыкальную сказку «Волшебник изумрудного города», в филармонии запланирована серия Новогодних программ с участием всех творческих коллективов.

Для самых маленьких зрителей театр кукол запланировал показ новогоднего шоу «Братцы месяцы». Ансамбль Квасова в январе приготовил программу «Рождественские встречи с ансамблем Донских казаков».

В Областном доме народного творчества для самых маленьких зрителей пройдет спектакль «Два Деда Мороза». Также в новогодние и рождественские праздники жители города и области могут посетить семейный спектакль «Ночь перед Рождеством».

Все мероприятия будут яркими и зрелищными. Поэтому, если было бы достаточно свободного времени, я посетил бы все постановки и концерты для взрослых и сходил с внуками на детские представления.

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