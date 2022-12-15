Погода до конца декабря покажет нам и осень, и зиму. Фото: Екатерина ПОПОВА

Погода до конца декабря 2022 в Ростове-на-Дону обещает показать свой южный непостоянный характер. В оставшиеся две недели нас ждут и октябрьское тепло, и ливни, и морозы с опасной гололедицей. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра, который сообщила для читателей "КП - Ростов-на-Дону" главный ростовский синоптик Елена Назарова.

В период с 16 до 18 декабря через территорию Ростовской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, которые в большинстве районов вызовут осадки - небольшие, умеренные, а в отдельных районах возможны сильные - в виде дождя, по северу - с мокрым снегом, рассказали ростовские синоптики.

- В ночные и утренние часы ожидаются туманы. В ближайшие сутки, 16 декабря, ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах — гололедица, - предупреждает начальник Ростовского гидрометцентра Елена Назарова. - Ночью будет понижение температуры воздуха от -2 до +2 градусов, а в северных и восточных районах — до -8. Дневная температура от -2 на севере области, до +4 - на юге.

Но уже на выходных нас ждет существенное потепление.

- К выходным дням, 17 и 18 декабря, температура воздуха начнет повышаться и составит ночью от 1 до 8 градусов тепла, в северных районах - до -1. Дневная температура - от 4 до 10 градусов тепла, - говорит Елена Николаевна.

Но, чем ближе к Новому году, тем прохладнее будет на улице.

- В первой половине третьей декады существенных осадков не ожидается. В ночные часы будет преобладать температура воздуха в районе -2 — 7, при прояснениях — до -11. Дневная температура в среднем составит от -4 до +3, - продолжает руководитель.

А под самый Новый год кому-то даже снег достанется.

- Во второй половине третьей декады декабря ожидаются осадки смешанного характера в виде снега, мокрого снега и дождя. По югу - гололедные явления. Температура воздуха будет колебаться в ночные часы от —4 до +1 и до -2 — 8. Дневная температура на севере - от -2, на юге - до +5, - завершила прогноз Елена Николаевна.

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