Было ли у Деда Мороза детство, пользуется ли он соцсетями и какие подарки не дарит, волшебник рассказал ростовским ребятам

Дедушка был честен и откровенен. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове юные журналисты 15 декабря по прямой линии смогли задать Дедушке Морозу каверзные вопросы в Городском пресс-центре. Ребята узнали о его путешествиях, отношению к социальным сетям, о его тройке коней и многом другом.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывала на онлайн встрече с главным новогодним волшебником и узнала подробности о его личной и общественной жизни.

ПОЛЬЗУЕТСЯ СОЦСЕТЯМИ И ПУТЕШЕСТВУЕТ

Скажем заранее, Дедушка был честен и откровенен. Так, девочка Вика, победительница конкурса «на высокой волне» задала такой вопрос: «Пользуется ли Дед Мороз интернетом и соцсетями?». Дедушка ответил, что у него есть собственные странички в самых разных социальных сетях, где читатели могут узнавать о его жизни и путешествиях. Но ведет он их не сам — ему в этом помогают его юные помощники. А самому ему-старику не разобраться с новыми технологиями.

А вот будущий программист мальчик Серафим спросил: было ли у Деда Мороза детство. На что тот ответил, что детство его было давным-давно, и что тогда он был очень непоседливым. В детские годы юного Дедушку Мороза окружали добрые, отзывчивые люди, у которых он учился всему.

- Самый главный урок, который я у них перенял, это делать добро людям, и это добро вернется, - подчеркнул волшебник.

В Ростове юные журналисты 15 декабря по прямой линии смогли задать Дедушке Морозу каверзные вопросы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Девочка Ксюша поинтересовалась: был ли Дедушка Мороз на Северном полюсе. Оказалось, что Дед побывал и на Северном полюсе, и на Южном. И на Северном ему особенно понравилось — ведь там было довольно холодно, а Деды Морозы обычно любят холод больше, чем жару.

ПОЛУЧАЕТ ПОДАРКИ И НОСИТ ВАЛЕНКИ

Во время пресс-конференции ростовские ребятишки узнали, что Дедушка не только сам дарит новогодние подарки, но и получает их от своих друзей — как маленьких, так и взрослых. Самая большая череда подарков начинается для него с конца ноября, когда Дед Мороз отмечает свой день рождения.

Также волшебник уточнил мальчику Филиппу, что, хоть у него и имеются олени, но ездит он исключительно на своей тройке лошадей, которых зовут Декабрь, Январь и Февраль.

А вот мальчика Платона интересовало, как отличить настоящего Деда Мороза от ненастоящего.

- Во-первых, каждый из нас должен знать, что у настоящего Деда на ногах — валенки, - ввел в курс зимний волшебник. - Но, в принципе, это зависит погоды. Во-вторых, у настоящего Дедушки Мороза добрые глаза, он дарит только добрые подарки и творит добрые чудеса. И все это он успевает сделать потому, что у него очень много волшебных помощников.

ЗОЖ КАК НОРМА ЖИЗНИ

Во время пресс-конференции Дедушка признался, что выступает за здоровый образ жизни. Любит проехаться на лыжах, даже на горных. Очень любит рассекать лед на катке. Но больше всего предпочитает пешочком по зимнему лесу пройтись. Но всем окружающим советует начинать с малого — с зарядки, которую он выполняет каждое утро под новогоднюю музыку.

- Так можно получит заряд энергии для добрых дел, - отметил Дедушка.

Волшебник даже показал несколько движений, которые помогут быть живее и энергичнее.

Дедушка подарил детям, которые пишут ему письма, многочисленные подарки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но самым каверзным вопросом оказался вопрос девочки Насти, которая решила узнать, что Дед Мороз отвечает тем, кто считает, что его не существует.

- Приезжайте ко мне в Великий Устюг! Познакомимся поближе! - пригласил волшебник. - Я всем все покажу и расскажу, познакомлю со своими помощниками, которые встречают на вотчине. Мы прогуляемся по всем 12 комнатам.

Оказывается, дома у Дедушки есть и спальня-опочивальня, и комната чудес, и рабочий кабинет.

РУСАЛОЧИЙ ХВОСТ И ДОМИК ДЛЯ КОШКИ

Дедушка подарил детям, которые пишут ему письма, многочисленные подарки. Есть среди них и необычные. Среди них — русалочий хвост. А как-то подарил ребенку настоящего щенка, а другому — домик для кошки.

- Одной семье мы подарили самую настоящую спортивную площадку, чтобы ребята там занимались спортом, - вспомнил Дедушка.

Был среди подарков и телескоп для наблюдения за звездами. А вот нехороших подарков Дед не дарит — о таком пожелании его даже не стоит просить. Зато добрые и хорошие — сколько душе угодно. Ведь эти подарки он, уверяет, сам колдует.

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На пороге Нового года каждый из нас составляет список самых желанных презентов. Одни просят Дедушку Мороза о гаджетах, другие загадывают путевку к пальме или новомодную колонку, ну а некоторым достаточно теплых посиделок за семейным столом.

"Хотелки" всегда такие разные - тут бы и подарок купить, и в бюджет уложиться. И, если в детстве мы не особо задумывались о том, сколько все это стоит, то во взрослой жизни приходиться сводить дебет с кредитом. (подробности)