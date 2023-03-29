Призналась, что нашла другого: подробности убийства 41-летней женщины, которую зарубил и залил бетоном молодой любовник

Преступление произошло в гараже одного из спальных районов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области перед судом предстанет 28-летний мужчина, которого обвиняют в убийстве женщины и краже ее имущества. По версии следствия, он нанес жертве больше 35 ударов топором и ножом, а потом залил ее тело бетоном. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила подробности.

По словам знакомых, 41-летняя Ирина (все имена изменены — прим. ред.) работала в небольшой магазине, продавала хлеб. Люди отзываются о ней как о приветливой и мягкой женщине. После работы она спешила домой к детям — воспитывала двух дочерей и двух сыновей.

В последнее время Ирина стала общаться с 28-летним Николаем. Между ними завязался роман, который любовники старались не афишировать. Неизвестно, сколько свиданий было у пары, но в мае прошлого года Ирина решила порвать отношения. Об этом она заявила Николаю во время одной из встреч.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», в тот день Ирина и Николай проводили время в гараже в одном из спальных районов. Женщина призналась, что заинтересовалась другим мужчиной, и предложила расстаться.

— Николай пришел в ярость. Он схватил топор и восемь раз ударил женщину топором. После этого стал наносить удары ножом, — говорит собеседник издания.

После расправы Николай снял с Ирины ювелирные украшения и отнес в подвал гаража. Тело положил в яму и залил бетоном.

Близкие Ирины забили тревогу сразу после того, как она не вернулась домой. Сестра женщины пришла с заявлением в полицию.

Спустя несколько дней сотрудники нашли подозреваемого и место преступления. Николая отправили под стражу.

ОФИЦИАЛЬНО

— Прокуратура Первомайского района г. Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего ростовчанина, обвиняемого по статьям «Убийство» и «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в прокуратуре Ростовской области.

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