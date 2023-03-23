В Ростове будут судить предполагаемого убийцу, который залил бетоном многодетную мать

Приговор в отношении мужчины вынесут по двум уголовным статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону определят меру наказания подозреваемому в убийстве многодетной матери. Обвинительное заключение по делу уже направили в суд, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- 28-летний задержанный еще до суда полностью признал свою вину. Он ждет слушаний под стражей. Мужчину подозревают в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), - прокомментировали в ведомстве.

По данным СК, в мае 2022 года в Ростове-на-Дону, в гараже на улице Вятской, предполагаемый преступник поссорился с 41-летней знакомой и зарубил ее топором. Женщина умерла на месте от серьезных травм. Когда она перестала подавать признаки жизни, подозреваемый забрал все украшения и личные вещи, а потом залил тело бетоном в подвале гаража.

Мужчина надеялся, что сможет скрыть следы преступления. Напомним, поиски погибшей ростовчанки вели примерно четверо суток. Обвиняемого после этого объявили в розыск и оперативно нашли.

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