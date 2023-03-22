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НовостиПроисшествия22 марта 2023 13:57

Пожилой мужчина погиб при пожаре в частном доме в Азовском районе

Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания
Ангелина СКИБА
Частный дом выгорел на площади в 150 кв. метров

Частный дом выгорел на площади в 150 кв. метров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азовском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 72-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

- Информация о возгорании в селе Александровка, в переулке Школьном, поступила 22 марта в 3:21. Локализовали горение в 3:35, в 4:40 все потушили. В 4:20 обнаружили погибшего мужчину, - рассказали в ведомстве.

Известно, что площадь пожара составила 150 кв. метров. На месте происшествия от МЧС работали 10 человек, было задействовано три единицы техники. Сейчас специалисты устанавливают причины возгорания.

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