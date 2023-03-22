В Ростове на Скачкова столкнулись два трамвая, один составов протаранил дом

Интернет-пользователи предположили, что «исправный вагон толкал неисправный». Фото: группа в VK Это Ростов - новости Ростова-на-Дону 161

Днем 22 марта в Ростове-на-Дону на улице Скачкова столкнулись и сошли с рельсов два трамвая, после чего один из составов протаранил частный дом. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.

- Один из трамваев съехал, снес столб, врезался в дом, проломив ему стену. Столб также рухнул на крышу постройки, - уточнили ростовчане.

Судя по фотографиям с места происшествия, составы перегородили большую часть дороги, но в сервисе «Яндекс. Карты» заторы пока не фиксируют.

Пользователи сети недоумевают, как могла произойти подобная авария. Один из мужчин предположил, что «исправный вагон толкал неисправный, и тот, который не работал, сошел с рельсов, а второй ушел за ним «тележкой».

Официальных комментариев по происшествию от отдела пропаганды УГИБДД еще не поступало. Информация уточняется.

Добавим, вчера в Ростове на пересечении Орской и Вятской с рельсов сошел грузовой поезд.

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