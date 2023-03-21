В Ростове на пересечении Орской и Вятской с рельсов сошел грузовой поезд

К месту схода поезда уже выдвинулся восстановительный состав Фото: Никита ПОЛЬКО

В Ростове-на-Дону вечером 21 марта сошел с рельсов грузовой поезд. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Информация о происшествии поступила в 16:40. На нерегулируемом железнодорожном переезде произошел сход двух колесных пар грузового поезда. Опрокидывания не произошло, пострадавших нет. К месту происшествия из Батайска уже выдвинулся восстановительный состав, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

В МЧС добавили, что ж/д авария случилась в районе пересечения улиц Орской и Вятской. Сейчас там нарушено автомобильное движение, но для водителей «имеются пути объезда».

Добавим, судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе ДТП в обе стороны уже собрались пробки. Машины стоят от пересечения Иркутского переулка и Панфиловцев примерно до улицы 50-летия Ростсельмаша, а также от детского сада «Соловушка» до Орской.

Из-за этого в районе пересечения улиц Орской и Вятской нарушилось автомобильное движение. К месту происшествия из Батайска уже выдвинулся восстановительный состав, сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

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