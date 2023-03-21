Из-за серьезной аварии на трассе под Таганрогом образовалась многокилометровая пробка

На проезжей части столкнулись малотоннажный грузовик и фура. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

Сегодня, 21 марта, в Ростовской области из-за серьезного ДТП на трассе Ростов - Таганрог образовался крупный затор. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

- Предварительно, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в фуру Volvo. Мужчина, который находился за рулем малотоннажного грузовика, погиб на месте. Из-за аварии движение транспорта в направлении Таганрога сейчас затруднено. Организован проезд по обочине дороги, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка в обе стороны к 13 часам дня растянулась примерно на 18 км.

Донских водителей просят быть предельно внимательными и осторожными за рулем, во время вождения нельзя отвлекаться и совершать резкие необдуманные маневры.

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