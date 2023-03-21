В Ростовской области задержали две группы браконьеров с уловом на 2,5 млн рублей

Браконьеров поймали около села Долоковка и рядом с хутором Дугино. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области задержали две группы браконьеров, всего пять человек, с уловом на 2,5 млн рублей. В отношении мужчин уже завели административные дела. Также им может грозить уголовное разбирательство и до 5 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ России по региону.

Первую группу нарушителей заметили в районе села Долоковка. Рыбаки попытались скрыться на своем авто, но их поймали. Во время обыска выяснилось, что в Таганрогском заливе нелегально добыли около 1,5 тонн пиленгаса, судака и карася. В этом случае ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Вторую группу браконьеров после погони остановили в районе хутора Дугино. В машине у беглецов обнаружили около 1 тонны мешков с пиленгасом и судаком. Ущерб составил более 1 млн рублей.

Добавим, весь улов изъяли, также у рыбаков забрали автомобили и лодки. Задержанных подозревают в неповиновении сотрудникам органов ФСБ, нарушении правил рыболовства и нарушении пограничного режима. Параллельно рассматривают возможность возбуждения уголовного дела по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов».

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