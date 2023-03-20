На предприятии воспламенились отложения опилок на дымоходе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня, 20 марта, в Ростовской области потушили возгорание на территории Волгодонского комбината древесных плит. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.
- Вызов поступил около 16:28 на Портовую, 1. Выяснилось, что при проведении работ воспламенились отложения опилок на дымоходе. Угрозы распространения огня не было. Пламя полностью потушили в 16:57, - прокомментировали в ведомстве.
Площадь горения составила 10 кв. метров. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 7 человек, было задействовано две единицы техники.
Добавим, Волгодонский комбинат древесных плит действует с 1952 года. Это крупнейшее предприятие на юге России, один из лидеров деревообрабатывающей отрасли в донском регионе и ЮФО.
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