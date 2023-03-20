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НовостиПроисшествия20 марта 2023 14:31

В Ростовской области потушили возгорание на территории Волгодонского комбината древесных плит

Всего огнем было охвачено 10 кв. метров
Ангелина СКИБА
На предприятии воспламенились отложения опилок на дымоходе

На предприятии воспламенились отложения опилок на дымоходе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 марта, в Ростовской области потушили возгорание на территории Волгодонского комбината древесных плит. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил около 16:28 на Портовую, 1. Выяснилось, что при проведении работ воспламенились отложения опилок на дымоходе. Угрозы распространения огня не было. Пламя полностью потушили в 16:57, - прокомментировали в ведомстве.

Площадь горения составила 10 кв. метров. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 7 человек, было задействовано две единицы техники.

Добавим, Волгодонский комбинат древесных плит действует с 1952 года. Это крупнейшее предприятие на юге России, один из лидеров деревообрабатывающей отрасли в донском регионе и ЮФО.

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