На предприятии воспламенились отложения опилок на дымоходе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 20 марта, в Ростовской области потушили возгорание на территории Волгодонского комбината древесных плит. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Ростовской области.

- Вызов поступил около 16:28 на Портовую, 1. Выяснилось, что при проведении работ воспламенились отложения опилок на дымоходе. Угрозы распространения огня не было. Пламя полностью потушили в 16:57, - прокомментировали в ведомстве.

Площадь горения составила 10 кв. метров. Известно, что на месте происшествия от МЧС работали 7 человек, было задействовано две единицы техники.

Добавим, Волгодонский комбинат древесных плит действует с 1952 года. Это крупнейшее предприятие на юге России, один из лидеров деревообрабатывающей отрасли в донском регионе и ЮФО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области пенсионер погиб под колесами поезда

Полиция выясняет детали трагедии (подробности)