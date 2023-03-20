В Ростовской области пенсионер погиб под колесами поезда

В Ростовской области мужчину насмерть сбил поезд Фото: Иван Макеев

В Ростовской области, в Красносулинском районе, на железной дороге погиб человек, сообщили в транспортной полиции.

По информации ведомства, трагедия случилась на перегоне Зверево-Сулин. Мужчина, по предварительным данным, шел по железной дороге и не услышал приближающийся состав. В итоге пенсионера сбил грузовой поезд, и он погиб на месте до приезда скорой.

- По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Личность погибшего установлена. Им оказался 64-летний житель города Красный Сулин.

По факту случившегося проходит проверка.

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