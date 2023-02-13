В Ростове-на-Дону пассажирский поезд сбил насмерть 24-летнего пешехода

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил молодого мужчину. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба транспортной полиции.

- На железнодорожном перегоне Ростов - Товарный - Кизитеринка погиб 24-летний местный житель. Предварительно, пешеход переходил пути с наушниками в ушах и не услышал приближения состава. Следствие продолжается, - рассказали в УТ МВД по СКФО.

Похожий случай произошел в начале февраля на ж/д станции Неклиновка. Тогда под колесами грузового поезда погиб 31-летний мужчина.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности, где нужно быть всегда предельно внимательными и осторожными, нельзя отвлекаться на гаджеты. Остановить многотонную машину непросто, тормозной путь состава в среднем составляет около 1 км, при этом за одну секунду он успевает проехать до 20 метров.

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