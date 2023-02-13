В Ростовской области задержали липового инспектора Ространснадзора

Подозреваемый - 38-летний житель Каменска-Шахтинского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области предъявили обвинение липовому инспектору, который обманул одного из водителей на 30 тысяч рублей. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба управления МВД России по донскому региону.

- В Каменске-Шахтинском предъявили обвинение 38-летнему местному жителю, выдававшему себя за сотрудника госоргана по надзору в сфере транспорта. Мужчину подозревают по статье «Мошенничество», - прокомментировали в ведомстве.

По данным следствия, в октябре 2022 года на трассе М-4 «Дон» злоумышленник остановил проезжающий автомобиль «под предлогом проверки груза». После осмотра он потребовал от водителя взятку в 30 тысяч рублей. За эти деньги мужчина пообещал не составлять административный протокол.

Напомним, комментарий полиции последовал после ТВ-сюжета о задержании фальшивых инспекторов Ространснадзора в районе Самбека и Каменска-Шахтинского.

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