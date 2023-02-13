Водитель "ВАЗ-2115" превысил скорость и не справился с управлением

В Усть-Донецком районе в ДТП погибли два человека. Смертельная авария произошла 12 февраля около 15:40 на трассе "Шахты-Цимлянск".

По предварительной информации УГИБДД по Ростовской области, 45-летний водитель "ВАЗ-2115" превысил скорость и не справился с управлением. В результате авто вылетело на полосу встречного движения и врезалось в "Ладу Калину", под управлением 48-летнего водителя. От сильного удара "Лада" съехала в кювет.

- В результате ДТП оба водителя и 56-летний пассажир автомобиля "Лада Калина" получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Позже водитель автомобиля "ВАЗ-2115" и пассажир автомобиля "Лада Калина" скончались . Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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