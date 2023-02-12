Что известно о семье, погибшей из-за взрыва электросамоката в ростовской квартире

Пожар произошел в картире, расположенной на втором этаже Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Ростове на Западном произошел серьезный пожар, в котором погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной в пятиэтажке на 2-й Краснодарской.

«НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ИХ БОЛЬШЕ НЕТ»

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, предварительная причина пожара — взрыв электрического самоката.

В результате погибла мать и ее 16-летняя дочь. Женщина скончалась в квартире, а школьница — в карете скорой. Отец с ожогами рук был госпитализирован.

По словам знакомых семьи, не так давно супруги и их ребенок переехали в Ростов из Луганской Народной Республики. Семья надеялась, что в Ростове им ничего не грозит.

Супруги нашли уютную квартиру, которую, по предварительным данным, снимали.

16-летнюю красавицу-дочь устроили в школу неподалеку.

Люди, знавшие школьницу, говорят, что она была творческой натурой и очень доброй.

- Любила рисовать. У нее это здорово получалось. Часто выкладывала в сеть свои работы. Рисовала животных, цветы. До сих пор не верится, что их больше нет, - рассказывают знакомые семьи.

СТАРАЛИСЬ БАЛОВАТЬ ДОЧЬ

По словам тех, кто знал семью, родители старались баловать дочь и не в чем ей не отказывать.

- Наверное, и электросамокат ей купили. Порадовать хотели, - вздыхают знакомые.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что с огнем боролись восемь человек личного состава. На месте работали две спецмашины.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - сказали в ведомстве.

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