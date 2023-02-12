Что известно о семье, погибшей из-за взрыва электросамоката в ростовской квартире

Пожар произошел в картире, расположенной на втором этаже
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
В Ростове на Западном произошел серьезный пожар, в котором погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в региональном МЧС. Огонь вспыхнул в квартире, расположенной в пятиэтажке на 2-й Краснодарской.
«НЕ ВЕРИТСЯ, ЧТО ИХ БОЛЬШЕ НЕТ»
По словам источника издания в правоохранительных органах региона, предварительная причина пожара — взрыв электрического самоката.
В результате погибла мать и ее 16-летняя дочь. Женщина скончалась в квартире, а школьница — в карете скорой. Отец с ожогами рук был госпитализирован.
По словам знакомых семьи, не так давно супруги и их ребенок переехали в Ростов из Луганской Народной Республики. Семья надеялась, что в Ростове им ничего не грозит.
Супруги нашли уютную квартиру, которую, по предварительным данным, снимали.
16-летнюю красавицу-дочь устроили в школу неподалеку.
Люди, знавшие школьницу, говорят, что она была творческой натурой и очень доброй.
- Любила рисовать. У нее это здорово получалось. Часто выкладывала в сеть свои работы. Рисовала животных, цветы. До сих пор не верится, что их больше нет, - рассказывают знакомые семьи.
СТАРАЛИСЬ БАЛОВАТЬ ДОЧЬ
По словам тех, кто знал семью, родители старались баловать дочь и не в чем ей не отказывать.
- Наверное, и электросамокат ей купили. Порадовать хотели, - вздыхают знакомые.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что с огнем боролись восемь человек личного состава. На месте работали две спецмашины.
- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, - сказали в ведомстве.
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