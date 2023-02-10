При возгорании старинного дома в Таганроге есть пострадавшие

Дым от пожара распространился на всю улицу. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Таганроге при пожаре 2 ранга сложности в старинном доме Лобанова пострадала пожилая женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 10 февраля около 20:40 на улице Греческой, 32.

По информации ведомства, спасатели больше часа тушили загоревшийся дом. Из здания эвакуировали 5 человек. Пламя охватило порядка 100 квадратных метров. Дым от пожара распространился на всю улицу. Пожар удалось потушить только в 22:50. На месте происшествия работали 46 спасателей и 14 спецмашин.

В результате пожара, госпитализировали 70-летнюю пенсионерку. Предварительно, у женщины были проблемы с сердцем. Причины пожара устанавливаются.

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(Подробности)