Появилось видео пожара в старинном доме Лобанова в Таганроге

Пожару присвоили 2 ранг сложности. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Появилось видео с места пожара в старинном доме Лобанова в Таганроге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно информации, пламя удалось потушить к 22:50. Огнеборцы тушили старинное здание больше часа. За это время пламя охватило порядка 100 квадратных метров площади здания. Из горящего помещения эвакуировали 5 человек.

Отметим, что пожару присвоили 2 ранг сложности. На месте ЧП работают 46 спасателей и 14 спецмашин.

Напомним, что старинный дом мещанина Матвея Яковлевича Лобанова является памятником архитектуры. Согласно данным краеведа Олега Гаврюшкина, дом был построен в 1897 году. В В 1921 году в здании располагался приют. С 1992 года дому присвоен статус памятника архитектуры, он охраняется законом.

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(Подробности)