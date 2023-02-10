В Таганроге пожарные тушат охваченный огнем старинный дом Лобанова

Из полыхающего здания были эвакуированы жильцы - 5 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге загорелся объект регионального значения - старинное жилое здание, дом М. Я. Лобанова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило 10 февраля в 20:41. На место выехал пожарный расчет. Оценив ситуацию, огнеборцы увидели, что пламенем охвачена площадь в 100 квадратных метров.

Из полыхающего здания были эвакуированы жильцы - 5 человек. Пожару присвоен 2 ранг сложности. Сейчас на месте ЧП работают 46 спасателей и 14 спецмашин. Обстановка уточняется.

Известно, что старинный дом Лобанова является памятником архитектуры местного значения. Здание было построено в 1897 году. В 1921 году в здании располагался приют. С 1992 года дому присвоен статус памятника архитектуры, он охраняется законом.

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На месте возгорания работают более 40 спасателей

(Подробности)