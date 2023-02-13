В Ростовской области задержали инспекторов, обиравших водителей-дальнобойщиков

Силовики с поличным поймали «стажера» в районе Самбека Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали фальшивых инспекторов Ространснадзора. Предварительно, ряженые специалисты находили нарушения при осмотре фур и требовали деньги. Об этом рассказали в сюжете программы «Вести. Дежурная часть».

По словам корреспондента, сначала силовики с поличным поймали «стажера» в районе Самбека. Мужчина пытался скрыться в кустах и якобы даже выкинул там деньги.

После задержания, по предварительным данным, выяснилось, что «сотрудник» успел получить 2 тысячи рублей от одного из водителей. Он признался, что до этого работал в ГИБДД, но был уволен за взятки.

Ранее в Ростовской области зарегистрировали еще один подобный случай, но уже на посту Каменска-Шахтинского.

- Имея умысел на мошеннические действия нарушитель остановил проезжающий автомобиль под предлогом проверки. После этого он получил от водителя 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности, - сообщила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Ростовской области Алина Гречко.

Журналист в сюжете добавил, что привлечь к ответственности липовых специалистов Ространснадзора можно будет только за нелегальное ношение формы. Формально, получение денег в указанных случаях взяткой не считается.

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