В Ростовской области инспектора пункта МРЭО ГИБДД осудили за взяточничество

За свои махинации мужчина получил 6 месяцев исправительных работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области инспектора азовского пункта МРЭО ГИБДД осудили за мелкое взяточничество. Специалиста уличили сразу в трех эпизодах нарушения закона, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

По данным следствия, сотрудник МРЭО во время осмотра машин пугал владельцев надуманными проблемами. Заявлял, что якобы необходима экспертиза и нет возможности зарегистрировать ТС. Однако все недочеты быстро пропадали, как только правоохранителю перечисляли деньги на счет.

- После получения средств инспектор оформлял транспорт даже при несовпадении номерных агрегатов с представленными документами, - отметили в пресс-службе УФСБ.

В итоге за свои махинации мужчина получил 6 месяцев исправительных работ с удержанием ежемесячно 5 % из зарплаты.

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По этому факту возбуждено уголовное дело (подробности)