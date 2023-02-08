В Ростовской области на станции Неклиновка поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Ростовской области на ж/д станции Неклиновка грузовой поезд насмерть сбил 31-летнего мужчину. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- В настоящее время проводится доследственная проверка. Предварительно, пешеход переходил пути в неположенном месте, - отметили в ведомстве.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности, где нужно быть всегда предельно внимательными и осторожными, нельзя отвлекаться на гаджеты. Остановить многотонную машину непросто, тормозной путь состава в среднем составляет около 1 км, при этом за одну секунду он успевает проехать до 20 метров.

В январе 2023 года в Ростовской области на перегоне Зверево - Сулин пассажирский поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину, а в октябре 2022 года на перегоне станции Кагальницкой под грузовым поездом погиб 44-летний местный житель.

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