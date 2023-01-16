В Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину

Железная дорога - зона повышенной опасности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на перегоне Зверево - Сулин пассажирский поезд насмерть сбил 65-летнюю женщину. Об этом утром 16 января рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

- Трагедия произошла несколько дней назад, 13 числа. Предварительно, пешеход нарушила правила безопасности. Погибла жительница Красного Сулина, - сообщили в УТ МВД по СКФО.

Добавим, сейчас правоохранители еще уточняют обстоятельства и детали происшествия. Результаты проверки позже передадут в следственные органы.

Жителям Дона напоминают: железная дорога - зона повышенной опасности. Около путей нужно быть всегда предельно внимательными и осторожными, нельзя отвлекаться на гаджеты. Остановить многотонную машину непросто, тормозной путь состава в среднем составляет около 1 км, при этом за одну секунду он успевает проехать до 20 метров.

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