Семья из Ростова-на-Дону погибла при крушении самолета в Непале

Всего на борту находились 72 человека, все они погибли. Фото: соцсети погибшей ростовчанки

Семья из трех человек из Ростова-на-Дону погибла при крушении самолета компании Yeti Airlines в Непале. Об этом стало известно из официальных источников, в том числе накануне списки жертв опубликовал авиаперевозчик.

Катастрофа унесла жизни ростовчанки Виктории Алтуниной, ее супруга Виктора Лыгина, а также его троюродного брата Юрия. Близкие погибших рассказали, что донские туристы любили жизнь и путешествия. Родственники и знакомые умерших до сих пор не могут поверить в случившееся.

Известно, что тем же рейсом летела также московский блогер Елена Бандуро. Женщина была в положении.

Напомним, самолет разбился в Непале на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта 15 января. Пилот увел пикирующее судно в сторону от жилого сектора. Всего на борту находились 72 человека: 68 туристов и четверо членов экипажа. Все они погибли.

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