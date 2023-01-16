«Мечтала путешествовать по миру и дарить счастье»: какой запомнили ростовчанку, погибшую при авиакатастрофе в Непале

Все вспоминают доброту Виктории, энергичность и любовь к путешествиям. Фото: соцсети погибшей ростовчанки

До сих пор с трудом верится, что авиакатастрофа в Непале 15 января в один миг прервала жизни трех ростовчан. Супруги Виктор и Виктория, брат мужа Юрий уехали в путешествие еще в прошлом году. И за несколько минут до смерти женщина поделилась со своими друзьями в соцсетях жизнеутверждающими фотографиями — чашкой кофе в кафе и моментом посадки на самолет. Те, кто знал Викторию, рассказали «КП — Ростов-на-Дону», насколько она была светлым человеком, любила жизнь и разделила с мужем страсть к путешествиям.

ОЧЕНЬ СВЕТЛЫЙ И ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

С кем мы ни говорили, все вспоминали улыбки Виктории, как она любила ярко одеваться и особенно жаловала синий цвет. На фотографиях из путешествий она почти везде в нарядах цвета неба.

- Мы были с ней в одном отряде на молодежном форуме «Таврида» в Крыму. Она мечтала путешествовать по миру и дарить счастье, - вспоминает один из друзей Алексей. - Вика была веселая, общительная, от нее всегда ждали дружеских обнимашек — такая она компанейская.

- С Викторией мы вместе лежали в больнице. Она очень светлый и добрый человек. Как ребенок боялась уколов — мы все вместе смеялись и успокаивали ее, - рассказывает Лилия. - Очень любила путешествовать, рассказывала нам истории из поездок, как была в Мексике, любила заниматься своим большим садом и огородом.

Дончанка, как говорят коллеги, сделала себя сама. Фото: соцсети погибшей ростовчанки

СДЕЛАЛА СЕБЯ САМА

Коллеги вспоминают Викторию как исключительно грамотного специалиста. Наталья Мазикова вместе с Викторией учились в вузе и работали в информационном отделе Ростовской-на-Дону епархии. Коллега с рассказывает, как Вика любит скорость, движение и чистоту русского языка — иногда собеседница переходит с прошедшего на настоящее время. В голове не укладывается слово «была».

- Вика — открытый с уникальным чувством юмора человек. Она сама себя создала, - в голосе Натальи слышится гордость за коллегу и неподдельное восхищение. - Приехала из района, из семьи она одна получала высшее образование, и на нее были все надежды. Очень умная: ЕГЭ — на высоте, магистратура, преподавала в вузах, занималась репетитроством.

По словам тех, кто ее знал, Виктория была невероятно активной: казалось, у нее больше, чем 24 часа в сутках.

- Пахала на всех работах, и сама всего добилась — так радовалась, когда купила машину, потом квартиру, - с улыбкой вспоминает собеседница. - И она не забыла о своей мечте — увидеть мир: она облетела многие страны, посмотрела уникальные места.

Замужество Виктории стало для коллег сюрпризом, и несколько лет назад она ушла из пресс-службы.

Любимым цветом ростовчанки был синий. От курток до лака для ногтей. Фото: соцсети погибшей ростовчанки

- Ее личная жизнь была закрытой книгой для нас. Весь отдел удивился: вроде ни с кем не встречалась, а тут раз — и замужем. Мы думали, Вика такая карьеристка, и до семьи дойдет у нее годам к сорока. Непросто такую волевую девушку покорить. Но у них было много общего, - рассказывает Наталья. - У нее даже в статусе в соцсетях не про работу — про семью. И в сообщениях она так тепло писала между строк о муже, как будто боялась о самом трепетном рассказать.

С МУЖЕМ ПЛАНИРОВАЛИ СВОЙ БИЗНЕС

В 2022 году женщина оставила преподавание в вузе, чтобы заняться семейным проектом. Марианна Баштовая встретилась с бывшей коллегой по епархии в последний раз как раз в одной из кофеен Ростова, когда бывшая коллега изучала конкурентов.

- Она очень любила кофе, и они с мужем решили открыть кофейню с итальянским мороженым. И в последний раз мы виделись в одной из городских кофеен: Вика изучала рынок, конкурентов, - говорит ростовчанка. - У нее было столько планов и идей — такой яркий и творческий человек.

Супруг разделил любовь Виктории к путешествиям. Фото: соцсети погибшей ростовчанки

Собеседница делится мыслями: ей казалось, что за бизнес-проектом у семьи последовал бы и самый главный проект Виктории и Виктора — малыш.

- Она очень сильно изменилась, когда вышла замуж. Стала спокойной, расслабленной, путешествовала, как всегда мечтала. Спустя несколько лет я просила, как она живет, и Вика ответила, что они с мужем на одной волне, - вспоминает Марианна. - Мужа лично я не знала. Но, думаю, они очень любили друг друга, потому что Вика сильно преобразилась с его появлением. Люди всегда так меняются, если находят своего человека. У них, например, совпадала страсть к путешествиям. Вика обрела единомышленника, обрела счастье...

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