Ростовчанка показала самолет за несколько минут до крушения в Непале

Одним из последних кадров стал момент посадки на самолет. Фото: личная страница погибшей в соцсети

Ростовчанка опубликовала фотографию самолета, потерпевшего крушение в Непале 15 января. При посадке женщина сделала кадр, который опубликовала на своей странице в соцсетях за несколько минут до гибели.

Напомним, в воскресенье, 15 января, в Непале разбился самолет, на борту которого находилось 72 человека, среди которых четверо россиян. Из них трое — ростовчане. Это супруги и брат мужа

Семья уехала в путешествие еще в прошлом году. Жена Виктория, преподаватель вуза, часто публиковала яркие кадры из поездки. Последними двумя стали фото очереди на посадку в самолет и перерыв на кофе, который женщина очень любила, и они вместе с супругом-предпринимателем открывали итальянскую кофейню.

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