"Они были дружные": что известно о жизни разбившихся братьев в Непале

На борту самолета находились четверо россиян Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трое жителей Ростовской области погибли в воскресенье, 15 января, при крушении самолета в Непале. Это семья: супруги и брат мужа. Списки погибших опубликовала в своем официальном аккаунте в социальной сети авиакомпания-перевозчик. Среди них оказались преподаватель вуза Виктория и ее супруг — 38-летний предприниматель Виктор, а также брат мужа Юрий.

- Это мои друзья, хоть и не близкие. Их родители живут в поселке Верхний Баскунчак. Я с Юрой учился в художественной школе, а с Витей учился вместе в одном институте, мы с одного небольшого поселка. С его отцом я раньше вместе работал. Они очень добрые, воспитанные и дружные, – вспоминает знакомый семьи Марат.

По словам мужчины, Виктор переехал в Ростов из-за учебы. Он был студентом РГУПС. Там он познакомился с будущей супругой и у них завязались отношения.

- Они были талантливыми парнями. Юра очень талантливо рисовал и занимался бальными танцами. У родителей были только они, не представляю насколько им тяжело сейчас, – поделился Марат.

Также на борту находилась блогер из Москвы Елена Бандуро. Женщина недавно узнала, что была в положении.

Редакция «КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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(Подробности)