Семья из Ростова разбилась при крушении самолета в Непале 15 января

Друзья и коллеги говорят о погибших с большим теплом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди погибших в авиакатастрофе в Непале в воскресенье,15 января, оказалась семья из Ростова. Это супруги Виктория и Виктор, а также брат мужа Юрий. Их фамилии были в списках погибших, опубликованных в соцсетях авиакомпании-перевозчика. О погибших дончанах «КП — Ростов-на-Дону» рассказали друзья семьи и коллеги.

Известно, что на борту самолета находилось 72 человека, из которых четверо — члены экипажа, а 68 — пассажиры. Среди них были четверо россиян — москвичка и трое жителей Ростова-на-Дону.

Виктория была филологом — раньше преподавала в вузе, раньше работала журналистом, ее вспоминают как чрезвычайно деятельного человека, доброго и позитивного. Виктор — предприниматель. Зная страсть жены к итальянскому кофе, он вместе с ней планировал открыть в Ростове кофейню, вспоминают знакомые и коллеги.

«Комсомолка» приносит родным погибших самые искренние соболезнования.

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