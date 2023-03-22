В Ростове на Шолохова в ДТП пострадал 17-летний водитель электросамоката

Юноша на электросамокате врезался в мини-кроссовер Opel Mokka Фото: Яна АСТАХОВА

В Ростове-на-Дону 17-летний юноша на электросамокате попал в ДТП, и после этого с травмами оказался в больнице. Об этом сегодня, 22 марта, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по донскому региону.

По данным ведомства, несчастный случай произошел вчера вечером, около 17 часов. Предварительно, молодой человек ехал по проспекту Шолохова в сторону Каяни, не убедился в безопасности маневра и зацепил попутный мини-кроссовер Opel Mokka.

Сейчас детали и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции. Правоохранители просят водителей быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Не следует выполнять резкие маневры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на пересечении Орской и Вятской с рельсов сошел грузовой поезд

Из-за происшествия осложнилось автомобильное движение, образовался затор (подробности)