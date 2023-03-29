Проснулся и встретил полицию: мужчина не смог вспомнить, зачем сломал три двери у соседки

Житель Ростовской области надолго запомнит свой визит, который решил инициировать после трехдневного застолья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростовской области надолго запомнит свой 61-й день рождения. На третий день празднования празднования мужчина решил познакомиться с соседкой. Однако общение с женщиной не заладилось до такой степени, что в отношении него возбудили уголовное дело.

ПЕРЕЛЕЗ ЧЕРЕЗ ЗАБОР И ЛОМИЛСЯ В ОКНО

Дело было еще в феврале. Александр (все имена изменены - прим. ред.) отмечал праздник у одного из своих друзей. К вечеру третьего дня празднования выпивка и общение с приятелями ему наскучили. Мужчина решил отправиться в гости к соседям, хотя и не был с ними знаком.

В это время соседка, пенсионерка Мария Ивановна, уже готовилась лечь спать. Настойчивый стук в ставни перепугал женщину. Она увидела, как незнакомец виртуозно перелез через забор и начал ломиться к ней в окно.

Испуганная дончанка попросила непрошенного визитера убраться восвояси. Но тот и не думал отступать: просто выбил ногой входную дверь и по-хозяйски вошел в дом. Не дожидаясь продолжения истории, женщина схватила телефон и стала звонить сыну и в экстренные службы. Тем временем мужчина снес еще две двери, после чего просто улегся на пол и засопел.

Проспавшись, гость как ни в чем не бывало поднялся со своего «ложа», отряхнулся, развернулся и вернулся в компанию друзей. Там его и задержал прибывший наряд полиции.

«СТЕПЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПРЕДЕЛИТ СУД»

Мужчина так и не смог объяснить полицейским, зачем решился на поздний визит. То ли поделиться радостью, то ли познакомиться поближе. Правда не думал, что дело примет такой неприятный оборот.

Известно, что в отношении 61-летнего жителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Чтобы загладить вину, мужчина восстановил все поломанные двери пострадавшей и попросил у нее прощения.

Как рассказали в свою очередь в прокуратуре Верхнедонского района, степень ответственности дончанина определит суд.

Известно, что максимальное наказание предусматривает арест на три месяца, до 360 часов исправительных работ или штраф до 40 тысяч рублей.

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