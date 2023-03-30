В «Фонде капитального ремонта» объяснили, почему в Ростовской области хотят увеличить минимальный взнос на 12%

Сейчас минимальный размер взноса составляет 12, 61 руб. с кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С апреля 2023 года в Ростовской области планируют проиндексировать плату за капремонт на 12%. Его минимальный размер может составить 14,14 руб. за квадратный метр. Ситуацию прокомментировала заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Юлия Лифашина в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону».

- Дело в том, что есть рекомендации Минстроя России, — начала разговор Юлия Лифашина. - Они основаны на наших реалиях. Так вот, ежегодно рекомендовано индексировать размеры взноса на капитальный ремонт не менее, чем на индекс потребительских цен в субъекте РФ. На этих рекомендациях и основано наше решение, которое должно пройти утверждение в заксобрании Ростовской области.

- Эти рекомендации минстроя должны от чего-то отталкиваться. Что это в нашем случае?

- Индекс потребительских цен отражает изменение уровня цен на товары и услуги. Мы должны соотносить величину взноса с изменением цен, чтобы дальше реализовывать программу капремонта.

- Если не будет ежегодной индексации, реализация программы замедлится?

- Я бы не сказала, что она замедлится. Но в любом случае возникнут сложности. На те же самые работы, например, закупку стройматериалов, будет потрачено больше средств, чем запланировано. Если вчера материалы стоили Х, а сейчас их стоимость выросла на 10%, то за тот же самый взнос будет сделан меньший объем работы.

- То есть если запланировано отремонтировать тысячу домов, то без индексации будет отремонтировано всего 800, верно?

- Если не придираться к цифрам, то да, так и есть. С другой стороны, мы программу обязаны выполнить в полном объеме. У нас не будет возможности отремонтировать меньше. В этой ситуации возникнет вопрос средств. Программа будет выполнена, но вопрос ее финансирования будет сложным.

- Взнос увеличится уже в апреле?

- Мы ориентируемся на апрель. Окончательное решение будет принято в законодательном собрании. Тариф вырастет на 12%, с 12,61 руб. до 14,14 рублей. Мы в обязательном порядке проинформируем всех собственников об изменении тарифа для того, чтобы люди имели возможность перенастроить автоплатежи, если они у них подключены. Просим ростовчан и жителей области следить за публикациями в СМИ, социальных сетях, где будет сказано, с какой точно даты будет известна итоговая цифра тарифа.

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