Взносы за капремонт в Ростовской области собираются проиндексировать на 12 %

Поправки, связанные с тарифами, уже поступили в донской парламент
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С апреля 2023 года в Ростовской области собираются на 12 % проиндексировать минимальный размер взноса за капремонт. Об этом сообщила врио директора «Фонда капитального ремонта» Дарья Шереметьева.
- Эти меры помогут не сбавлять темпы выполнения региональной программы. Индексацию решили провести после рекомендаций Минстроя России. Сейчас подобные шаги утвердили практически во всех регионах страны, - отметила Дарья Шереметьева.
По словам эксперта, уже с начала следующего месяца минимальную сумму платы за капитальный ремонт на Дону намерены поднять до 14,14 рубля с квадратного метра.
Это означает, что со средней двухкомнатной квартиры в 50 квадратных метров будут брать 707 рублей вместо 630,5 рубля.
Напомним, в марте 2023 года поправки, связанные с тарифами за капремонт, уже поступили в донской парламент. Депутаты должны рассмотреть два новых пункта.
Один пункт касается срока установления платы - «не позднее 1 апреля в расчете на 1 кв. метр общей площади помещения». Второй - относится к расчету суммы, она должна ежегодно изменяться «в размере не менее, чем на индекс потребительских цен в Ростовской области».
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