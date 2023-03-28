Размер платы за капремонт в Ростовской области планируют устанавливать ежегодно

Сумму взноса на капремонт утверждают в соответствии с федеральными рекомендациями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальный размер взноса за капремонт в Ростовской области предложили изменять в определенные сроки и на заранее известные суммы. Эту идею донских властей рассмотрят депутаты Заксобрания региона.

Речь идет о поправках в областной закон «О капитальном ремонте», всего на обсуждение вынесли два новых пункта.

Один пункт касается срока установления платы - «ежегодно не позднее 1 апреля в расчете на 1 кв. метр общей площади помещения». Второй - относится к расчету тарифа, который предлагают утверждать «в размере не менее, чем на индекс потребительских цен в Ростовской области».

Добавим, обычно сумму взноса на капитальный ремонт в правительстве региона утверждают в соответствии с федеральными рекомендациями.

Напомним, в октябре 2022 года губернатор Василий Голубев вынес на обсуждение вопрос об исключении из программы капремонта ряда зданий, обновление которых не имеет смысла.

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