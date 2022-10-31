Губернатор Ростовской области предложил исключить из программы капремонта часть жилых домов

Из программы проведения капитального ремонта будут исключены некоторые многоквартирные дома. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 27 октября внес в Заксобрание региона проект закона «О внесении изменений в Областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области».

Согласно изменениям, из программы проведения капитального ремонта будут исключены некоторые многоквартирные дома, поскольку их ремонт не имеет смысла. Деньги, которые жильцы сдали на ремонт, будут возвращены.

- Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора, - говорится в проекте закона.

Также новые изменения расширяют перечень полномочий Правительства Ростовской области в части определения порядка, сроков проведения и источников финансирования реконструкции или сноса не подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов.

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