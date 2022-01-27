Тариф на капремонт в Ростовской области в 2022 году не превысит 20 рублей

При тарифе 9,92 руб. смогут обновить в два раза меньше домов Фото: Олег ЗОЛОТО

Новый тариф на капремонт в Ростовской области с 2022 года не превысит 20 рублей. До этого в течение трех лет сумму оплаты не понимали, она была самой низкой в ЮФО, заявил на пресс-конференции губернатор Василий Голубев.

- В течение 3 лет тариф составлял 9,92 рубля, он был самым низким в ЮФО. Мы выполнили обещание и не меняли размер оплаты. Новый тариф после всех корректировок не будет выше 20 рублей. Он будет работать с 2022 по 2024 год. Это период, за который мы попытаемся найти решение, чтобы тариф сохранялся, - пояснил Василий Голубев.

Если в регионе оставить прежнюю стоимость, возможности по ремонту домов значительно сократятся, отметил глава региона.

- В 2020 году мы на 2 месяца освободили людей от уплаты взноса, и наш фонд потерял примерно 600 млн рублей. При тарифе 9,92 руб. число домов, которые мы можем ремонтировать, сокращается примерно в два раза. Если мы наложим его на план по ремонту, то увеличим на 10-15 лет все наши обещания и уйдем, извините, в 1950 год. Задача - попытаться точно выполнить тот график, который сегодня существует в полном объеме, - прокомментировал Василий Голубев.

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