Губернатор: экономика Ростовской области выдержала испытание пандемией

Несмотря на ограничения отдельные сферы экономики показали хороший результат Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экономика Ростовской области выдержала испытание пандемией коронавируса. Сейчас в разных сферах наблюдается хорошая динамика, сообщил Василий Голубев. Эту информацию глава региона озвучил сегодня, 27 января, на пресс-конференции с журналистами.

- Что касается экономики региона и влияния пандемии, я с удовлетворением хотел бы сказать, что мы в целом выдержали испытания в прошлом году и в начале этого года. Окончательные цифры в ближайшие дни будем иметь, но я знаком с тенденцией. Очень неплохо себя чувствует промышленность, рассчитываем, что рост будет порядка 8%, - рассказал Василий Голубев.

Глава донского правительства добавил, что неплохо сработал строительный комплекс, «там в полном объеме выполнили задачи и уже имеют заделы на 2022 год». Кроме того, прекрасно сработали селяне, собрали очередной рекордный урожай в 13,7 млн тонн.

- Главное сейчас обеспечить и создать условия для того, чтобы были заняты люди, то есть их следует трудоустраивать. На сегодня мы уже имеем допандемийный уровень безработицы, но есть возможность еще улучшать ситуацию, - отметил Василий Голубев.

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