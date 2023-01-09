877 домов Ростова-на-Дону внесли в план капремонта на ближайшую трехлетку

Всего за три года в должны привести 16,7 тысячи кв. метров жилья Фото: Олег УКЛАДОВ

877 многоквартирных домов Ростова-на-Дону внесли в план капремонта на ближайшую трехлетку, то есть на период с 2023 по 2025 годы. Соответствующий документ можно найти на портале правовой информации Ростовской области.

К слову, в общий список внесли не только постройки донской столицы, но и тысячи зданий из других территорий. Так, например, работы собираются проводить в Азове, Батайске, Волгодонске, городах Гуково и Зверево, в Донецке, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске.

Всего за три года в порядок должны привести 16,7 тысячи кв. метров жилья, в 2023 году - 6,055 кв. метров. Общий объем финансирования работ до 2025 года составит 16,4 млрд рублей. В этом году собираются потратить 7,2 млрд рублей, в последующие два года суммы составят 4,9 и 4,2 млрд рублей

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К этому моменты все ремонтные работы на участке уже завершены (подробности)