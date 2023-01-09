В Ростове назвали предварительную причину дефекта, из-за которого без отопления остались 33 дома

Коммунальную аварию ликвидировали две ремонтные бригады РТС. Фото: пресс-служба компании «Ростовские тепловые сети» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове-на-Дону назвали предварительную причину дефекта коммуникаций, из-за которого не было отопления в 33 жилых домах. Комментарий по ситуации 9 января предоставили в пресс-службе компании «Ростовские теплосети».

- Предварительно, ливневые воды попали в тепловую камеру. Произошло повышение температурного режима тепловой сети в связи со снижением температуры наружного воздуха. Обследование основной магистрали трубопровода в месте возникновения дефекта не подтвердило ее повышенный износ, - рассказали ростовчанам.

Известно, что в ликвидации коммунальной аварии задействовали 6 спецмашин и две ремонтные бригады РТС. Специалистам пришлось разобрать тротуар и несущую стену тепловой камеры. Из-за сложностей работы на участке завершили не в 19 часов, а в 23 часа 10 минут.

Напомним, отключение тепла в зданиях произошло вчера, 8 января, после неполадок на коммуникациях в районе Соколова, 45. Отопления не было в домах на Соколова, Максима Горького, Чехова, Красноармейской, Ворошиловском, Малюгиной, Филимоновской и Лермонтовской.

Добавим, также вчера из-за проблем на котельной тепла не было у некоторых жителей Северного микрорайона и Темерника.

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