В Ростове устранили аварию, из-за которой без тепла остались 33 жилых дома

8 января без отопления остались 33 жилых дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Ростова-на-Дону устранили коммунальную аварию, из-за которой несколько десятков домов в мороз остались без отопления. Об этом утром 9 января сообщили в городской администрации.

- По данным департамента ЖКХ, аварийно-восстановительные работы выполнили еще вчера в 23 часа, - рассказали власти.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, сейчас должны проводить наполнение системы.

- Это последняя информация от теплосетей, - уточнили в экстренном ведомстве.

Напомним, 8 января из-за дефекта на трубопроводе в районе Соколова, 45 без отопления остались 33 жилых и пять нежилых домов. Батареи были холодными в том числе на Максима Горького, Чехова, Красноармейской, Ворошиловском, Малюгиной, Филимоновской и Лермонтовской.

Добавим, также вчера из-за неполадок на котельной тепла не было у некоторых жителей Северного микрорайона и Темерника.

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