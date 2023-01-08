В Ростове жильцы 33 домов остались без отопления из-за дефекта трубопровода

Коммунальную аварию собираются устранить к 19 часам. Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

В центре Ростова без отопления остались 33 жилых дома из-за коммунальной аварии в районе дома по проспекту Соколова, 45. Об этом сообщает пресс-служба Ростовских тепловых сетей.

- В связи с выявленным дефектом трубопровода диаметром 400 миллиметров и необходимостью его устранения теплоснабжение временно отключено в 33-х жилых домах и в пяти нежилых помещениях, - уточняет ресурсоснабжающая компания.

Речь идет о домах по проспекту Соколова, 33, 35, 41, 43, 45, 47, 51, 52, 53, 58, 61, 64, 66, 73, 75, 78, 80, по улице Максима Горького, 130, 134, 136, 140, 185;

- Чехова, 65, 94, 94а, 94б, улице Красноармейская, 178, проспекту Ворошиловский, 46, 56, 58, 60, 64. 80, 82, улицам Малюгиной, 188, Филимоновская, 156, 218, и Лермонтовская, 161.

- Аварийно-восстановительная служба приступила к работам на поврежденном участке тепловой сети. Привлечены четыре единицы спецтехники, - добавили в теплосетях. - Ремонтные работы планируется завершить сегодня до 19 часов.

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