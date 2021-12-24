Более 70 домов в Ростове остались без тепла из-за аварийного отключения отопления

Без тепла остались жители сразу трех районов города Фото: Мария ЛЕНЦ

После пятичасового отключения отопления в 70 многоквартирных домов в Ростове возвращается тепло. Об этом по запросу «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в пресс-службе Ростовских тепловых сетей.

Отключение произошло в 14 часов из-за порыва на теплотрассе на улице Белореченской. Без отопления остались жители более чем 70 домов в трех районах города — Кировском, Ленинском и Железнодорожном, а также больница, администрация, образовательные учреждения.

- Порыв оперативно устраняли две аварийные бригады, которые восстановили теплоснабжение уже в 19.05, - сообщили ресурсники. - Пять часов — это допустимое по регламенту время отключения отопления. Отопительным системам домов ничего не угрожает. Ночью дома уже будут теплыми.

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