В Ростове 23 дома остались без отопления из-за порыва на Петровской

В зону отключения попали дома на Чехова, Петровской и Журавлева. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове-на-Дону жильцы 23 домов временно остались без отопления из-за порыва на улице Петровской. Сейчас на месте коммунальной аварии работают 2 бригады из 9 человек, задействовали 3 спецмашины, сообщили городские власти.

Ремонт должны завершить до 18 часов вечера сегодняшнего дня. После этого начнут заполнять сети. Потом жилищные организации приступят к проверке теплоносителя и регулировке систем.

- Устранение аварийной ситуации находится на контроле департамента ЖКХ, властей и «Ростовских тепловых сетей», - добавили в администрации.

В зону отключения попали дома, которые находятся на Чехова, Петровской и Журавлева.

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