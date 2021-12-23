Подробный график отключений опубликовали на сайте «Донэнерго» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце рабочей недели - с 24 по 26 декабря - сотни жителей Ростова останутся без электричества. Об этом предупреждает АО «Донэнерго».

Так, 24 декабря с 9 до 17 часов отключения произведут по следующим адресам: Таганрогская, 116А, 116Г, 116/5, 116/6, 118/2, Думенко, 1/2, 1/13, 3/2, 5, 5/1, 14, Миронова, 3/3, Гуковский 1-55, 2-62, Смены, 30-34, 21А, Славинская, 1-19, 14-28, Балка, 14-26, Кривянский, 1-21, 2-20, 5-ый Сахалинский, 10, 16, 41.

25 и 26 декабря с 9 до 17 часов света в домах на Коммунаров, 31-37, 30-36, Быстром, 1-7, 8-10, Турбинном, 2-56, Вяземцева, 46-50, Контактном, 43-69, Новороссийском, 15-31, 4-10.

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